В горах Крконоше ожидается ураган

В Крконошах объявлена вторая степень угрозы схода лавин по пятибальной шкале, которая в понедельник, 10 февраля, видимо, снизится на первую, информирует Горная служба Крконоше.

Метеорологи, однако, предупреждают, что к вечеру на территории Чехии ожидается сильный ветер, который в горах Крконоше может достигнуть силы урагана. В Чехии и на севере Моравии и Силезии в ночь с воскресенья на понедельник ожидается ветер до 90 км/ч. В воскресенье в первой половине дня из-за усиливающегося ветра был остановлен подъемник на участке трассы на Снежку, так как канатная дорога может функционировать в условиях, когда скорость ветра не превышает 60 км/час.