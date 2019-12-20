В горах Крконоше из-за сильного ветра продлен режим лавиноопасности

В горах Крконоше на 20 и 21 декабря продлен режим опасности схода снежных лавин. На вершинах гор наблюдается сильный ветер. Остановлена работа канатной дороги, поднимающая туристов на самую высокую гору Чехии Снежку. Подъемник может функционировать лишь при скорости ветра, не превышающей 60 км/ч.

Горная служба ввела в горах Крконоше режим лавиноопасности первой из пяти, то есть самой низкой степени. При первом уровне опасности путешествия по горам считаются в целом безопасными, и угрозу представляют лишь отдельные участки, где могут обрушиваться массы снега.