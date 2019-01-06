В горах Чехии из фуникулера выпал ребенок

Ирина Ручкина
06-01-2019
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На горном курорте Гаррахов на севере Чехии из фуникулера с высоты восьми метров выпала шестилетняя девочка. К месту происшествия прибыл вертолет со спасателями, которые перевезли пострадавшую в детский травматологический центр в Прагу.

Полиция ищет свидетелей происшествия. По предварительным данным, в субботу около 9:30 ребенок находился на канатной дороге Дельта, ведущей к Чертовой горе, со своей бабушкой и незнакомцем. «Его показания могут нам очень помочь», – заявила пресс-секретарь отделения полиции в городе Либерец Ивана Балакова.

 
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