В горах Чехии из фуникулера выпал ребенок

На горном курорте Гаррахов на севере Чехии из фуникулера с высоты восьми метров выпала шестилетняя девочка. К месту происшествия прибыл вертолет со спасателями, которые перевезли пострадавшую в детский травматологический центр в Прагу.

Полиция ищет свидетелей происшествия. По предварительным данным, в субботу около 9:30 ребенок находился на канатной дороге Дельта, ведущей к Чертовой горе, со своей бабушкой и незнакомцем. «Его показания могут нам очень помочь», – заявила пресс-секретарь отделения полиции в городе Либерец Ивана Балакова.