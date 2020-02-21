Архив передач

В горах Чехии и Моравии продолжается лыжный сезон

Катерина Айзпурвит
21-02-2020
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Несмотря на теплый февраль, большинство лыжных центров Чехии продолжают работать. В некоторых местах в последние дни выпал новый естественный снег. В Южной Моравии наплыв туристов увеличился в дни школьных каникул.

Хорошие условия для занятия горнолыжным спортом сохраняются на востоке Чехии. На лыжном курорте Шпиндлерув Млин в Крконоше работает 25 из 27 километров трасс на горных склонах. Толщина снежного покрова достигает там 50–60 см.

 
 
 
 
 
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