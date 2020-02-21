В горах Чехии и Моравии продолжается лыжный сезон

Несмотря на теплый февраль, большинство лыжных центров Чехии продолжают работать. В некоторых местах в последние дни выпал новый естественный снег. В Южной Моравии наплыв туристов увеличился в дни школьных каникул.

Хорошие условия для занятия горнолыжным спортом сохраняются на востоке Чехии. На лыжном курорте Шпиндлерув Млин в Крконоше работает 25 из 27 километров трасс на горных склонах. Толщина снежного покрова достигает там 50–60 см.