В галерее Йозефа Саудека проходит выставка старых фотографий Закарпатья

В пражской галерее Йозефа Саудека открылась фотовыставка, посвященная творчеству малоизвестного автора Богумила Вавроушека - деревенского учителя, путешественника, который в 20-е годы 20-го века запечатлевал объективом своего фотоаппарата деревенские дома, церкви, кладбища, часовни и прочие постройки Закарпатской Украины (в то время входившей в состав Чехословакии).

Фотографии, сделанные во время многочисленных поездок, стали материалом для нескольких объемных публикаций. Богумил Вавроушек скончался в Праге в 1939 году. Выставка открыта до 27 января.