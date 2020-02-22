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В галерее г. Градец-Кралове открываются выставки Малиновой и Хохолы

Эва Туречкова
22-02-2020
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В галерее современного искусства в Градце-Кралове на будущей неделе открываются две новые выставки: в рамках инсталляции «С уважением к глине» представится Петра Малинова, черпающая вдохновение в природе, чье творчество основано на работе с природными материалами, вторая экспозиция - «История человечества» - посвящена сценографии Матыяша Хохолы, лауреата премии Индржиха Халупецкого. Обе выставки продлятся до 7 июня текущего года.

В рамках проекта «Ближе к фантазии, чем реальности» в галерее далее можно увидеть работы чешского скульптора Вадимира Прецлика, второй и третий этаж здания, возведенного в стиле модерн, занимают постоянные экспозиции.

 
 
 
 
 
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