В г. Телч начала работу Летняя школа европейских исследований

С 12 по 16 августа в городе Телч проходит Летняя школа европейских исследований, которую уже в 18-й раз проводит Дипломатическая академия МИД ЧР и Институт международных отношений. В этом году основой темой мероприятия стала «Европа в постепенно глобализирующемся мире».

В работе Летней школы принимают участие более 20 начинающих дипломатов из 18 стран Европы, Азии, Латинской Америки и Африки и такое же количество молодых госслужащих из ключевых структур Чешской Республики, в том числе Канцелярии президента, администрации правительства, Сената и нижней палаты парламента. В рамках школы состоится ряд лекций и круглых столов, посвященных теме развития Европы в условиях глобализации.