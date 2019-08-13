В г. Телч начала работу Летняя школа европейских исследований

Катерина Айзпурвит
13-08-2019
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С 12 по 16 августа в городе Телч проходит Летняя школа европейских исследований, которую уже в 18-й раз проводит Дипломатическая академия МИД ЧР и Институт международных отношений. В этом году основой темой мероприятия стала «Европа в постепенно глобализирующемся мире».

В работе Летней школы принимают участие более 20 начинающих дипломатов из 18 стран Европы, Азии, Латинской Америки и Африки и такое же количество молодых госслужащих из ключевых структур Чешской Республики, в том числе Канцелярии президента, администрации правительства, Сената и нижней палаты парламента. В рамках школы состоится ряд лекций и круглых столов, посвященных теме развития Европы в условиях глобализации.

 
 
 
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