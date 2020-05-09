Архив передач

В г. Соколов во время празднования годовщины окончания Второй мировой войны был убран флаг США

Ирина Ручкина
09-05-2020
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Во время празднования 75-й годовщины окончания Второй мировой войны и церемонии в память советских военнопленных в городе Соколов с флагштока перед зданием муниципалитета был убран флаг США. И это несмотря на то, что именно американские солдаты освободили город и лагерь военнопленных. По всей видимости, флаг был убран кем-то из работников муниципалитета. Мэр города Рената Оулеглова признала ошибку, добавив, что это не было преднамеренным.

На ситуацию указал сенатор Мирослав Балаткин. Он прибыл в Соколов почтить память павших солдат и военнопленных. По его словам, в четверг, 7 мая, перед зданием городского муниципалитета были установлены флаги трех государств — Чехии, России и США, а через час американский куда-то пропал. Он отсутствовал в течение всей церемонии и вернулся на место только после ее окончания. Мэр города Рената Оулеглова планирует опубликовать официальное заявление о случившемся.

Ирина Ручкина
09-05-2020
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