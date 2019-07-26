В г. Плана состоялась процессия чешских и немецких паломников

Лорета Вашкова
26-07-2019
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В городке Плана на западе Чехии перед входом в храм св. Анны в пятницу началась тридцатая после падения коммунистического режима в стране процессия верующих, приехавших из разных концов Чехии и Германии, - во славу благоверной Анны.

На протяжении столетий местная церковь является местом паломничества, однако традиция была прервана после Второй мировой войны в результате выселения этнических немцев из этой области вплоть до 1990-х.

После "бархатной" революции, сразу в 1990 году, процессии были обновлены. В пятницу на совместную мессу прибыли 250 чешских и немецких паломников.

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