В г. Плана состоялась процессия чешских и немецких паломников

В городке Плана на западе Чехии перед входом в храм св. Анны в пятницу началась тридцатая после падения коммунистического режима в стране процессия верующих, приехавших из разных концов Чехии и Германии, - во славу благоверной Анны.

На протяжении столетий местная церковь является местом паломничества, однако традиция была прервана после Второй мировой войны в результате выселения этнических немцев из этой области вплоть до 1990-х.

После "бархатной" революции, сразу в 1990 году, процессии были обновлены. В пятницу на совместную мессу прибыли 250 чешских и немецких паломников.