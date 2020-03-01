В г. Писек открылась выставка о Гуситской битве при Судомерже

В воскресенье в Прахеньском музее города Писек открылась выставка, напоминающая о значении Гуситской битвы при Судомерже, со дня которой в марте исполнится 600 лет.

На выставке представлены находки с места боевых действий, обнаруженные археологами при раскопках в 2007 году, оригиналы и копии использованного в сражении снаряжения и оружия, тексты историка Петра Чорнея, а также информация и событиях, имеющих непосредственное отношение к феномену гуситского движения на юге Чехии.

Некоторые уникальные экспонаты XV века одолжены Национальным музеем Праги. Чешскому информагентству ČTK об этом рассказал главный куратор выставки Ярослав Иржик. Экспозиция о Судомерже будет открыта до 3 мая.