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В г. Писек открылась выставка о Гуситской битве при Судомерже

Лорета Вашкова
01-03-2020
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В воскресенье в Прахеньском музее города Писек открылась выставка, напоминающая о значении Гуситской битвы при Судомерже, со дня которой в марте исполнится 600 лет.

На выставке представлены находки с места боевых действий, обнаруженные археологами при раскопках в 2007 году, оригиналы и копии использованного в сражении снаряжения и оружия, тексты историка Петра Чорнея, а также информация и событиях, имеющих непосредственное отношение к феномену гуситского движения на юге Чехии.

Некоторые уникальные экспонаты XV века одолжены Национальным музеем Праги. Чешскому информагентству ČTK об этом рассказал главный куратор выставки Ярослав Иржик. Экспозиция о Судомерже будет открыта до 3 мая.

 
 
 
 
 
 
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