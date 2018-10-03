В г. Кутна-Гора появились поддельные предвыборные листовки

Гражданское объединение «Город людям», которое возглавляет бывший мэр г. Кутна-Гора Мартин Стары, обратилось в полицию из-за появившихся в городе поддельных листовок с фотографией Старого и обещанием принять в стране 2000 беженцев.

«Беженцы смогут найти пристанище в здании бывшей казармы. Их интеграция будет финансирована за счет продажи вступительных билетов в храм св. Варвары, который должен перейти во владение города», - говорится в фальшивых листовках, которые были зафиксированы в городских районах Карлов и Жижков.