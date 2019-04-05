В г. Долни Морава откроется самая длинная бобслейная трасса в Европе

В городе Долни Морава между Орлицкими горами и Есениками в августе планируется открытие не только самой длинной бобслейной трассы в Чехии, но и во всей Европе. Протяженность новой бобслейной дороги составит 3020 метров, что почти вдвое дольше самой длинной на сегодняшний день в Чехии горной трассы в г. Кутна Гора длиной в 1565 м.

В трассу, которая позволит развивать скорость до 40 км в час, включены двадцать поворотов. Об этом Чешскому информационному агентству ЧТК сообщил менеджер по маркетингу и рекламе горнолыжного курорта Долни Морава Томаш Драпал.