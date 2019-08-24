В г. Ческе Будеёвице начался праздник «Национальные дожинки»

В г. Ческе Будеёвице праздник «Национальные дожинки» открылся торжественной процессией, в которой принял участие премьер-министр Андрей Бабиш. Праздничная колонна состояла из фермеров в национальных костюмах с венками из колосьев, также там можно было видеть всадниц на украшенных лентами лошадях, сокольников с ловчими птицами; один из участников нес живого барсука. Праздник проходит в рамках традиционного аграрного салона «Земля-кормилица».

С благодарственными речами перед земледельцами выступили президент Аграрной палаты Зденек Яндейсек и министр сельского хозяйства Мирослав Томан, который подчеркнул, что чешское сельское хозяйство уделяет большое внимание вопросам защиты окружающей среды. На выставке, которая продлится до 27 августа, будет представлено почти 600 экспонентов. Ежегодно агросалон посещает около 100 тысяч зрителей.