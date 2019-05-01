В г. Чешские Будейовице создана «пчелиная скорая помощь»

Ирина Ручкина
01-05-2019
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На юге Чехии в районном центре Чешские Будейовице был организован специальный отряд высококвалифицированных пчеловодов. Пять специально обученных работников будут отлавливать пчелиные рои. Вызвать бригады сможет каждый, у кого в саду или в огороде поселились незваные гости. Об этом сообщил глава Чешского союза пчеловодов.

Подобная услуга существует и в Праге. Создании филиала в Чешских Будейовицах вызвано большим количеством пчел в этом регионе. По словам главы Чешского союза пчеловодов, в прошлом году в их центр поступило более десяти звонков – люди жаловались, что у них в огороде появился пчелиный рой и они не знают, что с ним делать. В союзе пчеловодов в Чешских Будейовицах насчитывается 160 пчеловодов, каждый из которых имеет в среднем десять пчелиных семей. Всего в Южной Чехии – около 6000 пчеловодов.

 
 
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