В г. Чешске Будейовице можно ознакомиться с новой технологией рециклирования воды

Лорета Вашкова
30-03-2019
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В городе Чешске Будейовице желающие могут ознакомиться с новой технологией рециклирования воды, используемой в душах. Это единственное место в Чехии, где также можно купить это водосберегающее оборудование, что позволяет сэкономить до 90% воды.

При этом, согласно статистическим данным, семья из четырех человек в среднем ежедневно потребляет до 400 литров воды. Чешскому информационному агентству ЧТК об этом сообщил сотрудник компании Agemon Роман Недвед, представитель разработавшей иновационную технологию шведской фирмы Orbital Systems в Центральной Европе.

«Возвратность инвестиций в частном доме с одной ванной комнатой обеспечена через пять лет. В настоящее время решается вопрос применения технологии в бассейнах, отелях, общежитиях, на курортах и в других объектах, в которых возвратность инвестиций была бы гарантирована уже через один или два года», – отметил Недвед.

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