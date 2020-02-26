В фундаменте замка в Моравии обнаружены три скелета возрастом 1000 лет

В фундаменте замка Бжецлав в Южной Моравии археологи обнаружили три человеческих скелета, возраст которых составляет около 1000 лет. «Люди могли быть связаны. Можно также предполагать насильственную смерть. Через все тела протянуты фрагменты крупного металлического предмета, который нам не удалось идентифицировать», – сообщил археолог Мирослав Деймал, который занимается изучением замка.

Ученые намерены установить пол и возраст людей, чьи останки оказались под замком. Путем генетического анализа археологи намерены выяснить, являлись ли они родственниками и откуда были родом. По предположению Мирослава Деймала, они могли быть военнопленными, обращенными в рабство.

Замок Бржецлав построен на месте пограничной крепости, возведенной в начале XI в., в эпоху правления князя Бржетислава I из династии Пржемысловичей.