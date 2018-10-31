В финале Кубка Федерации чешские теннисистки сыграют со сборной США

Теннисистки сборных Чехии и США вышли в финал розыгрыша Кубка Федерации. Действующие обладатели трофея американки одолели в гостевом полуфинальном матче французских теннисисток со счетом 3:2. Чешская команда оказалась сильнее сборной Германии, обыграв ее со счетом 4:1.

В финале против команды Соединенных Штатов будут играть Петра Квитова, Каролина Плишкова, Катержина Синякова и Барбора Стрицова. Состав сборной огласил капитан Петр Пала. Матч состоится 10 и 11 ноября на О2 Арене в Праге.