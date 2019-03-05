В феврале в ЧР упал объем продаж новых легковых автомобилей

Уровень продаж новых легковых автомобилей в Чешской Республике в феврале 2019 года снизился на 12,2% и составил 38 125 единиц за январь и февраль. Первое место по объему продаж заняла чешская компания Škoda, второе – Volkswagen, а третье –Dacia. Об этом во вторник, 5 марта, объявила Ассоциация импортеров автомобилей. Объем продаж компании Škoda снизился на 10%, до 13 428 автомобилей, у Volkswagen на 6%, до 3816. Dacia, занявшая третью позицию, стала единственным автопроизводителем, которому удалось, наоборот, повысить продажи на 4%. Благодаря этому она потеснила компанию Hyundai, занимавшую третье место в 2018 году, а теперь снизившую показатели на 15%. Далее в списке идут Peugeot, Renault, Ford, Kia, Toyota и Citroën. Самой популярной моделью оказалась Škoda Octavia — их было продано 3828, далее следуют Škoda Fabia (3217 автомобилей) и Škoda Rapid (2479).