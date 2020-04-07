В феврале 2020 увеличился уровень продаж в розничных магазинах

В феврале годовой рост продаж в розничных магазинах, за исключением автосалонов, увеличился до 7,4% по сравнению с январем, где этот показатель составил 5%. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщило Чешское статистическое управлением (ČSÚ). Из-за страха перед коронавирусной инфекции в последних числах февраля был зафиксирован повышенный спрос на определенный вид долгоиграющих продуктов, а также на санитарно-гигиенические и аптечные товары, говорится в отчете.

По словам представителей Чешского статистического управления на рост розничных продаж в годовом исчислении также повлияло увеличение количества календарных дней в феврале текущего года. Однако главным фактором все же стали опасения из-за эпидемии. По сравнению с данными за февраль 2019 объем продажи продуктов питания увеличился на 5,3%, продажи непродовольственных товаров увеличились на 10,5%.