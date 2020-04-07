Архив передач

В феврале 2020 увеличился уровень продаж в розничных магазинах

Ирина Ручкина
07-04-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В феврале годовой рост продаж в розничных магазинах, за исключением автосалонов, увеличился до 7,4% по сравнению с январем, где этот показатель составил 5%. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщило Чешское статистическое управлением (ČSÚ). Из-за страха перед коронавирусной инфекции в последних числах февраля был зафиксирован повышенный спрос на определенный вид долгоиграющих продуктов, а также на санитарно-гигиенические и аптечные товары, говорится в отчете.

По словам представителей Чешского статистического управления на рост розничных продаж в годовом исчислении также повлияло увеличение количества календарных дней в феврале текущего года. Однако главным фактором все же стали опасения из-за эпидемии. По сравнению с данными за февраль 2019 объем продажи продуктов питания увеличился на 5,3%, продажи непродовольственных товаров увеличились на 10,5%.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 