В факультетской больнице Оломоуц открылся центр лечения мигрени

В неврологической клинике факультетской больницы Оломоуц открылся новый центр по диагнозу и лечению мигрени. В настоящее время в Чехии работает 25 подобных специализированных центров, которые предусмотрены для пациентов, страдающих мигренью средней тяжести, а также тяжелыми приступами головной боли.

По данным ВОЗ, мигрень является третьим по счету самым распространенным заболеванием в мире. В Чешской Республике насчитывается несколько тысяч пациентов с хронической мигренью.