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В факультетской больнице Оломоуц открылся центр лечения мигрени

Эва Туречкова
06-12-2019
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В неврологической клинике факультетской больницы Оломоуц открылся новый центр по диагнозу и лечению мигрени. В настоящее время в Чехии работает 25 подобных специализированных центров, которые предусмотрены для пациентов, страдающих мигренью средней тяжести, а также тяжелыми приступами головной боли.

По данным ВОЗ, мигрень является третьим по счету самым распространенным заболеванием в мире. В Чешской Республике насчитывается несколько тысяч пациентов с хронической мигренью.

 
 
 
 
 
 
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