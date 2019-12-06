В факультетской больнице Оломоуц открылся центр лечения мигрени

В неврологической клинике факультетской больницы Оломоуц открылся новый центр по диагнозу и лечению мигрени. В настоящее время в Чехии работает 25 подобных специализированных центров, которые предусмотрены для пациентов, страдающих мигренью средней тяжести, а также тяжелыми приступами головной боли.
По данным ВОЗ, мигрень является третьим по счету самым распространенным заболеванием в мире. В Чешской Республике насчитывается несколько тысяч пациентов с хронической мигренью.
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