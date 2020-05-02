В Европе количество зараженных коронавирусом превысило 1,5 миллиона человек

На Европейском континенте количество инфицированных коронавирусом нового типа превысило 1,5 миллиона человек, что стало самым высоким показателем в мире. Такие данные приводит агенство AFP. С начала эпидемии в странах Европы скончалось более 140 000 человек, зараженных коронавирусом. На втором месте по количеству зараженных оказалась Северная Америка – 1,2 миллиона инфицированных.

В Чехии на 2 мая выявлено 7737 зараженных коронавирусом нового типа; 240 ковид-позитивных пациентов скончались; 3372 выздоровели.

Рекордные темпы распространения эпидемии отмечаются в России, где за сутки выявлено более 9600 зараженных, а общее количество достигло 124 000. Исследовательский университет Джонса Хопкинса сообщает, что на данный момент в мире более 3,3 миллиона человек инфицировано, более 238 тысяч скончалось.