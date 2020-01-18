В этом году на пилоне рядом с Национальным музеем появится скульптура в память о Палахе

В декабре 2020 года скульптор Aнтонин Kaшпар планирует завершить бронзовую статую «Пламень», которая украсит названный именем Яна Палаха пилон, расположенный рядом с Национальным музеем в Праге. Об этом агентству ČTK сообщил заместитель главы музея Mилан Плачек.

30-метровая стальная колонна, на вершине которой будет установлен памятник, стоит перед зданием бывшего Федерального собрания Чехословакии в Праге, где сегодня находится один из филиалов Национального музея.

О предназначении объекта, который сорок лет назад был задуман как напоминание о самосожжении Палаха 16 января 1969 года в знак протеста против оккупации Чехословакии 1968 г., до сих пор было известно лишь немногим.