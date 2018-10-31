В ЕС запретят одноразовые пластиковые изделия

Как сообщает министр окружающей среды Австрии, депутат Европарламента Элизабет Кёстингер, страны-члены Евросоюза пришли к договоренности о введении запрета на использование одноразовых пластмассовых изделий. Это решение было ранее поддержано Европарламентом.

Запрет распространится на такие товары как одноразовая пластиковая посуда и приборы, соломинки, ватные палочки и др. Согласно предложению Еврокомиссии, начиная с 2021 г. они должны перестать поступать на рынок, ожидая, что для этих товаров появятся альтернативная замена из экологичных материалов. Также предлагается возлагать ответственность не только на производителей, которые должны покрывать расходы на ликвидацию пластиковых отходов, но и на фирмы, импортирующие данные товары в Европу. Обсуждение финальной редакции нового закона начнется 6 ноября 2018 г.