В дороги инвестируют 86,3 миллиарда крон

Антон Каймаков
21-12-2018
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Государственный фонд транспортной инфраструктуры в 2019 году на ремонт и строительство дорог получит 86,3 миллиарда крон (3,3 миллиарда евро). По сравнению с 2018 годом, прибавка составила 13,8 миллиарда (531 миллион евро). 20,8 миллиарда крон (800 миллионов евро) будет перечислено из фондов Евросоюза.

Согласно планам, в 2019 году начнется строительство 170 километров новых автомагистралей – транзитных и I категории. В стой вступит 50 километров новых дорог.

 
 
 
 
 
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