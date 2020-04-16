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В домах для пожилых и учреждениях социальной опеки Центральной Чехии помогут студенты-волонтеры

Лорета Вашкова
16-04-2020
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В домах для пожилых людей и других учреждениях социальной опеки Центральной Чехии в период пандемии коронавируса будут помогать студенты. Кадровая ситуация в краевых учреждениях стабилизирована, пока ни один тест на 100% не выявил среди клиентов и обслуживающего персонала заболевания коронавирусом.

«В настоящее время мы завершаем процесс подписания договоров о волонтерской помощи со стороны одиннадцати студентов в шести краевых специализированных учреждениях. Остальные центры и дома-интернаты, причем не только получающие дотации из бюджета нашего края, самостоятельно договорились о помощи 109 студентов-добровольцев», — сообщила ЧТК представитель администрации Центральной Чехии по социальным вопросам Анета Гержманова.

 
 
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