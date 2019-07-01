В дни летних каникул на чешских железных дорогах появятся старинные поезда

В июле и августе, во время летних каникул, по железным дорогам Чехии будет курсировать несколько старинных и экскурсионных поездов. Также железные дороги увеличат число туристических составов.

По субботам и воскресеньям все лето в Южной Моравии будет ходить поезд «Гурвинек», выпущенный в 1948 году и «сыгравший» в нескольких кинофильмах. Между Карловыми Варами и курортом Киселка раз в неделю будет курсировать старинный поезд M 240.0. На Бехиньской ветке – первой электрифицированной железной дороге в Австро-Венгрии – по выходным старинные электровозы «Бобинка» и «Элинка» повезут отреставрированные пассажирские вагоны.