В дни летних каникул на чешских железных дорогах появятся старинные поезда

Катерина Айзпурвит
01-07-2019
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В июле и августе, во время летних каникул, по железным дорогам Чехии будет курсировать несколько старинных и экскурсионных поездов. Также железные дороги увеличат число туристических составов.

По субботам и воскресеньям все лето в Южной Моравии будет ходить поезд «Гурвинек», выпущенный в 1948 году и «сыгравший» в нескольких кинофильмах. Между Карловыми Варами и курортом Киселка раз в неделю будет курсировать старинный поезд M 240.0. На Бехиньской ветке – первой электрифицированной железной дороге в Австро-Венгрии – по выходным старинные электровозы «Бобинка» и «Элинка» повезут отреставрированные пассажирские вагоны.

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