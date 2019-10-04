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В Десфоурском дворце стартует XXIV Международный фестиваль современного искусства

Лорета Вашкова
04-10-2019
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Мероприятием под названием «Небуднично» (Nevšechno) в пятницу открывается XXIV Международный фестиваль современного искусства «4+4 дня в движении» (4+4 dny v pohybu). В обычно недоступном туристам пражском Десфоурском дворце будут представлены работы около 50 чешских и зарубежных художников.

Десфоурский дворец был построен на Флоренце в период 1845-1847 гг. по проекту архитектора Йозефа Краннера.

В дальнейшие дни здесь состоятся спектакли и творческие мастерские для школьников и пожилых людей. Мультижанровые выступления в рамках фестиваля, который завершится 12 октября, запланированы в театрах Archa, Ponec, a также в Центре современного искусства DOX.

 
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