В Десфоурском дворце стартует XXIV Международный фестиваль современного искусства

Мероприятием под названием «Небуднично» (Nevšechno) в пятницу открывается XXIV Международный фестиваль современного искусства «4+4 дня в движении» (4+4 dny v pohybu). В обычно недоступном туристам пражском Десфоурском дворце будут представлены работы около 50 чешских и зарубежных художников.

Десфоурский дворец был построен на Флоренце в период 1845-1847 гг. по проекту архитектора Йозефа Краннера.

В дальнейшие дни здесь состоятся спектакли и творческие мастерские для школьников и пожилых людей. Мультижанровые выступления в рамках фестиваля, который завершится 12 октября, запланированы в театрах Archa, Ponec, a также в Центре современного искусства DOX.