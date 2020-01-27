В День памяти жертв Холокоста Сенат ЧР отметил нарастание в Европе ненависти и антисемитизма

В ходе заседания, традиционно приуроченного к Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января, в Сенате Чехии отметили нарастание в Европе проявления ненависти, фанатизма и антисемитизма. Председатель правления Благотворительного фонда помощи жертвам Холокоста Михал Клима назвал «скандальным» тот факт, что в Чехии до сих пор продаются сувениры и другие предметы с портретами нацистских преступников. Он призвал политиков изменить действующее законодательство, рассматривающее подобные товары как элемент бизнеса.

Также была зачитана речь, заранее подготовленная председателем Сената Ярославом Куберой, который скончался 20 января. На заседании выступили бывшая узница Освенцима Эва Покорна и директор музея цыганской культуры в Брно Яна Хорватова.