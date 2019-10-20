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В День образования Чехословакии награды получат экс-президент Вацлав Клаус и режиссер Эмир Кустурица

Катерина Айзпурвит
20-10-2019
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28 октября, когда отмечается государственный праздник – День образования независимой Чехословакии, президент республики Милош Земан традиционно на торжественной церемонии в Пражском Граде вручит ряд наград. В этом году в числе награжденных будет бувший президент страны Вацлав Клаус, сербский режиссер Эмир Кустурица, ветеран Второй мировой войны, пилот Эмиль Бочек, президент Высшего контрольного управления Милослав Кала и другие.

Хотя полный список имен Пражский Град держит в тайне до дня церемонии, некоторые фамилии были названы самим президентом Милошем Земаном. Глава протокола подтвердил агентству ЧТК, что все награждаемые проинформированы о решении президента. Список был также подписан премьер-министром Чешской Республики Андреем Бабишем.

 
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