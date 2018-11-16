В день государственного праздника 17 ноября в Праге и других городах пройдет Фестиваль свободы

17 ноября, когда Чехия отмечается государственный праздник – День борьбы за свободу и демократию, в Праге и 36 других городах страны пройдет Фестиваль свободы, в рамках которого состоится целый ряд мероприятий. Задача фестиваля, по словам организаторов, – укрепление связи между гражданами, создание конструктивного диалога в обществе, напоминание о ключевых моментах в истории страны и повышение гражданского сознания.

На Национальном проспекте (Národní třídа) столицы пройдет праздник Korzo, включающий выступления театральных коллективов, выставки, программу для детей и др. На пьяцетте перед Национальным театром с литературной программой выступят Зденек Сверак и Михаэл Жантовский.

На Вацлавской площади запланирован Концерт ради будущего. В Национальном театре организация Post Bellum проведет вручение премии «Память народа», лауреатами которой станут узники нацистских концлагерей и участники сопротивления коммунистическому режиму.

Акции памяти студентов, ставшими жертвами нацистских расправ в ноябре 1939 года, состоятся на Житной улице и в районе Альбертов. В здании деканата природоведческого факультета Карлова университета пройдет встреча с чешскими депутатами Европарламента. В центре Праги состоится костюмированное шествие с аллегорически оформленными движущимися платформами. Демонстрацию также проведет движение «Против ненависти» и организация Pulse of Europe – манифестанты проследуют от Градчанской до Вацлавской площади.