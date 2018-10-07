В День борьбы за свободу и демократию президент вновь промолчит

Приближающийся государственный праздник, установленный в память о протестах чешских граждан против нацистского и коммунистического режима в 1939 и 1989 годах – День борьбы за свободу и демократию (17 ноября), президент Чешской Республики Милош Земан также намерен оставить без своего публичного выступления. По его словам, гораздо важнее не конкретный день годовщины события, а то, что имело место позже. Свое мнение президент высказал в интервью серверу Blesk.cz. «Далее последовал коллаборационизм. И все равно, был ли он по отношению к Советскому Союзу или нацистской Германии. Коллаборационизм – это худшее, что имело место в истории этого народа», – сказал Земан, подчеркнув, что именно поэтому нет причины главе государства высказываться по поводу годовщин.

Президент Милош Земан не выступил с речью 21 августа, когда страна вспоминала 50-летие со дня оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора. Промолчал руководитель страны также и в 80-летие подписания Мюнхенского договора, обусловившего отторжение части территории Чехословакии в пользу Гитлера. Как сообщается, не будет выступления президента и в марте в 80-летие оккупации Чехословакии нацистами в 1939 году.