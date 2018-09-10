В деле о незаконном умерщвлении тигров частного зоопарка под стражей остается только один из обвиняемых

Катерина Айзпурвит
10-09-2018
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Как сообщил агентству ČTK прокурор г. Ческа Липа Михаэл Достал, из троих обвиняемых по делу о незаконном умерщвлении тигров и торговле их тканями под стражей остается лишь человек, непосредственно занимавшийся разделкой туш животных. Фамилия обвиняемого не называется.

76-летний владелец зоопарка, член известной цирковой фамилии Лудвик Бероусек и 56-летний представитель вьетнамской диаспоры, которым также были предъявлены обвинения, остаются на свободе под подпиской о невыезде.

По данным полиции, Бероусек разводил тигров и передавал их 35-летнему Милошу Грозинке для разделки их тел и изготовления препаратов и эликсиров традиционной китайской медицины. В июле 2018 г. полиция начала расследование дела по обвинению в убийстве трех тигров. Обвиняемым может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от полугода до пяти лет.

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