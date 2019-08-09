В Цветочном саду г. Кромержиж открылся фестиваль культуры барокко

В Цветочном саду г. Кромержиж, внесенном в Список культурного наследия ЮНЕСКО, 9 августа открылся фестиваль культуры барокко Hortus Magicus. Фестиваль, который проходит в 6-й раз, завершится в воскресенье, 11 августа. В его программе – концерты, театральные представления и выставки флористов, а также продажа деликатесов.
Как сообщил агентству ЧТК кастелян замка Кромержиж Мартин Крчма, там впервые будет представлена копия качелей эпохи барокко, созданная на основе оригинала XVIII века. Четырехметровые качели выкрашены в белый и красный – цвета епископов Оломоуца.
Цветочный сад был создан в XVII веке князем и епископом Карлом II фон Лихтенштейн-Кастелкорном, который также коллекционировал книги, монеты и картины, в том числе являлся владельцем полотна Тициана «Аполлон и Марсий».
Великолепный Чешский Крумлов – семьсот десять лет в статусе города
Купальня в Люлече – родник княгини Либуше
Лето красное, будь со мной!
Первая пражская дефенестрация – Кровавое воскресенье гуситской революции
Генеральный консул Чехии принял участие в церемонии памяти жертв сталинского террора в Карелии