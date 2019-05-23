В ЧР зафиксировано наибольшее количество заболеваний клещевым энцефалитом с 2011 года

В Чешской Республике было зарегистрировано самое большое количество случаев клещевого энцефалита в странах ЕС в 2018 году – 712, что является самым высоким показателем с 2011 года. Во всем мире только в России число зараженных превысило чешский показатель. Об этом сообщил на заседании Европейской рабочей группы по клещевому энцефалиту член группы Авениер Растислав Мадьяр.

Клещи, инфицированные энцефалитом, встречаются в основном в зонах умеренного климата Северного полушария на европейском и азиатском континентах. Впрочем, эксперты утверждают, что за последние несколько лет было зафиксировано их распространение и в другие регионы нашей планеты.