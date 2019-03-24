В ЧР увеличится штраф для пожилых водителей

Согласно статистике, наряду с новичками именно водители старше 65 лет чаще всего становятся виновниками ДТП. Часто в этом играет роль плохое состояние здоровья. Министерство транспорта планирует увеличить штрафы для пожилых водителей, которые вовремя не прошли обязательный медосмотр. На данный момент размер штрафа варьируется от 5000 до 10 000 крон (193–386 евро). Если поправка будет принята, он может составить от 7000 до 25 тысяч крон (271–970 евро). Это должно мотивировать автолюбителей не пропускать осмотры у врача.

Согласно действующему законодательству, водители должны проходить обязательную проверку в 65 лет, далее в 68 лет и после этого каждые два года. Вопреки утверждениям некоторых чешских СМИ, министерство транспорта подчеркнуло, что условия медосмотра для этой категории водителей ужесточаться не будут.