В ЧР увеличилось количество ВИЧ-инфицированных

Согласно данным Национальной справочной лаборатории по ВИЧ/СПИДу Государственного института здравоохранения ЧР, в конце ноября 2019 года было зарегистрировано большее количество ВИЧ-инфицированных, чем за аналогичный период 2018 года. В 2019 году врачи выявили 212 новых больных, а годом ранее лишь 208. Мониторинг болезни начался в 1985 году, с тех пор в Чехии было зарегистрировано почти 3600 инфицированных, СПИД развился примерно у 670 из них. Всего скончалось 300 пациентов.

По данным медиков около 530 человек в Чешской Республике не знают, что они заражены инфекцией ВИЧ. Количество зараженных в Чехии увеличивалось с 2003 года, однако в последние несколько лет показатель снизился. Эксперты ранее отмечали, что, возможно, число зараженных с каждым годом начнет постепенно снижаться, однако данные за 2019 год опровергли их теорию.