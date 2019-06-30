В ЧР стало меньше желающих получить водительские права

За последние десять лет значительно снизился интерес молодых чехов к получению права на управление автомобилем, пишет чешское издание E15. Общее количество желающих получить водительское удостоверение за указанный период времени сократилось со 128 тысяч до 93 тысяч человек.

По мнению специалистов, главные причины – две. Во-первых, молодые горожане меняют привычки и в собственном автомобиле нуждаются не так часто. Вторая причина – демографическая.

Стоимость обучения в автошколе (от 10 тысяч крон) большой роли не играет, она в несколько раз ниже, чем в соседних государствах.