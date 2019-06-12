В ЧР снизилось количество преждевременных родов и кесаревых сечений

В прошлом, 2018 году, в Чешской Республике сократилось количество преждевременных родов и кесаревых сечений. За прошлый год в Чехии появилось на свет в общей сложности около 114 тысяч детей - это примерно столько же, что и в 2017 году. Об этом сегодня, 12 июня, было сообщено на конференции «Институт по уходу за матерью и ребенком». В общей сложности в Чешской Республике насчитывается 90 родильных домов, 12 из них имеют статус перинатального центра и специализируются на преждевременных родах.

По словам министра здравоохранения Адама Войтеха система здравоохранения работает хорошо и новорожденные, занесенные в группу риска, централизованны в специализированных родильных домах более высокого уровня. Это означает, что роженицы вовремя попадают в соответствующее отделение, которое имеет все необходимое оборудование и врачи которого специализируются на сложных случаях. Благодаря этому удается снизить количество преждевременных родов и кесаревых сечений.