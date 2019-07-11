В ЧР, скорее всего, подорожает спиртное и табак: Депутаты поддержали повышение налога

Акцизный налог на алкоголь, сигареты и другие табачные изделия, вероятно, возрастут. Во среду вечером, 10 июля, палата депутатов Чехии поддержала новую налоговую программу, которая предусматривает также увеличение и других налогов, например, на азартные игры. Основная цель, по мнению разработчиков нововведения, заключается в ограничении доступности сигарет и алкоголя. Однако оппозиционные депутаты обвиняют правительство в том, что единственная причина повышения налога - поиск денег для госбюджета.

Нововведение еще не одобрено - перед вступлением в силу его должно рассмотреть и одобрить Бюджетный комитет Нижней палаты парламента ЧР. По подсчетам Министерства финансов, нововведения принесут в госбюджет в 2020 и 2021 годах более 10 миллиардов крон.