В ЧР повысилась средняя зарплата

Ирина Ручкина
08-03-2019
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Средняя заработная плата в Чешской Республике за четвертый квартал 2018 года выросла на 6,9%, достигнув в годовом исчислении 33 840 чешских крон (около 1320 евро). Однако реальный увеличение, с учетом роста потребительских цен, ежемесячный заработок вырос на 4,7%. За весь 2018 год средняя заработная плата увеличилась на 8,1%, однако реальный рост составил 5,9%. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщил пресс-центр Чешского статистического управления.

Квартальный результат оказался хуже, чем ожидали аналитики, по подсчетам которых реальный рост зарплаты в этот период должен был составить около 6%. Однако, в целом, показатели роста средней заработной платы за 2018 год отвечают ожиданиям экономистов.

 
 
 
 
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