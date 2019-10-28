В ЧР отмечают День создания независимой Чехословакии

28 октября Чешская Республика отмечает государственный праздник – 101-ю годовщину создания независимой Чехословакии. В 1918 году чехи и словаки добились признания независимости, вышли из состава Австро-Венгрии и создали самостоятельную республику, в состав которой в 1919 году также вошла территория Закарпатья (Подкарпатская Русь).

Сегодня в столице и других городах страны пройдут памятные мероприятия, в том числе в мемориальном комплексе на пражском холме Витков и у памятника первому президенту Чехословакии Т. Г. Масарику перед Пражским Градом. Вечером президент Милош Земан вручит государственные награды, а в комплексе Forum Karlín пройдет концерт, посвященный приближающемуся 30-летию «бархатной» революции.