В ЧР на деньги ЕС построено 1470 км дорог

Ирина Ручкина
01-05-2019
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Более 975 километров железных дорог и почти 495 километров автомагистралей были построены или модернизированы в Чешской Республике с помощью денег из фондов ЕС. Объем европейских субсидий на улучшение транспортных сетей составил почти 12,2 млрд евро. Об этом в среду, 1 мая, сообщила пресс-секретарь Министерства транспорта Чешской Республики Ленка Резкова.

Большая часть этих средств пошла на строительство железных дорог, относящихся к трансъевропейской железнодорожной сети, призванной связать крупные города и административные центры Европы. К наиболее важным транспортным проектам, финансируемым на европейские деньги, относится ремонт и увеличение протяженности автомагистрали D1.

 
 
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