В ЧР на деньги ЕС построено 1470 км автомобильных и железных дорог

Более 975 километров железных дорог и почти 495 километров дорог и автомагистралей были построены или модернизированы в Чешской Республике с помощью денег из европейских фондов. Объем европейских субсидий на улучшение транспортных связей составила почти 12,2 миллиарда евро. Об этом в среду, 1 мая, сообщила пресс-секретарь Министерства транспорта Чешской Республики Ленка Резкова.

Большая часть европейских денег пошла на строительство железных дорог, относящихся к так называемым трансъевропейской железнодорожной сети. Они должны связывать крупные города и административные центры в ЕС. К наиболее важным транспортным проектам, финансируемым на европейские деньги, относится ремонт и увеличение протяженности автомагистрали D1.