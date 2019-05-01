В ЧР на деньги ЕС построено 1470 км автомобильных и железных дорог

Ирина Ручкина
01-05-2019
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Более 975 километров железных дорог и почти 495 километров дорог и автомагистралей были построены или модернизированы в Чешской Республике с помощью денег из европейских фондов. Объем европейских субсидий на улучшение транспортных связей составила почти 12,2 миллиарда евро. Об этом в среду, 1 мая, сообщила пресс-секретарь Министерства транспорта Чешской Республики Ленка Резкова.

Большая часть европейских денег пошла на строительство железных дорог, относящихся к так называемым трансъевропейской железнодорожной сети. Они должны связывать крупные города и административные центры в ЕС. К наиболее важным транспортным проектам, финансируемым на европейские деньги, относится ремонт и увеличение протяженности автомагистрали D1.

 
 
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