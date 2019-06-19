В ЧР будет создано Национальное спортивное агентство, несмотря на вето сената

Во вторник вечером, 18 июня, депутаты, несмотря на вето сената, одобрили поправку закона о поддержке спорта, в рамках которой планируется создание Национального спортивного агентства. В его задачу войдет разработка спортивных программ и распределение дотаций на спорт, раньше эти вопросы решались Министерством образования. Главой нового ведомства станет Милан Гниличка, бывший хоккейный вратарь и нынешний депутат движения ANO. За создание агентства проголосовали 102 депутата из движения ANO, социал-демократов, христианских демократов и компартии. Для того, чтобы снять вето сената, необходим был по крайней мере 101 голос. Против поправки голосовали депутаты от партии ТОР-09, гражданские демократы, Партия пиратов и движение STAN.
Война и поэзия на книжной полке судьбы Вратислава Эбра
Выборы в ЧССР: один кандидат, один результат, стопроцентная явка
95-летний ветеран Королевских ВВС вновь поднялся в воздух
«Армия меняет стратегию. 70 лет мира в Европе – уникальное явление»
Выставка «Небесные рыцари»: О судьбах чехословацких пилотов