В Чехию за последний месяц ввезли 21 тонну польской курятины, зараженной бактериями сальмонеллы

За последний примерно месяц чешские инспекторы ветнадзора выявили 14 случаев попадания в Чехию польский курятины, зараженной бактериями сальмонеллы. В целом объем такого мяса составил 21 тонну. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственного управления ветнадзора (SVS) Петр Ворличек. По большей части, нарушения касались охлажденной продукции.
В двух случаях непригодными в пищу оказались партии куриного мяса чешских производителей. 12 магазинов, в которые поступили упомянутые партии, в настоящее время обязаны перед продажей последующих польских партий обеспечить проведение анализа данных пищевых продуктов на наличие сальмонеллы.
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