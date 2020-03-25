В Чехию возвращаются туристы с Филиппин, из Хургады и Гондураса

Во вторник в Чехию из Хургады вернулись на самолете свыше сотни чешских граждан. Свободные места на борту были предложены 85 гражданам ЕС, которые не могли бы вернуться домой иным способом.

В ближайшее время в Праге также приземлятся лайнеры с чехами, эвакуированными с Филиппин, из Гондураса и Мексики, информировала информагентство ČTK пресс-секретарь МИД Зузана Штихова. Из двух городов Филиппин в Чехию вернутся 90 чехов и граждане других европейских государств, в том числе 23 австрийца a 15 словаков.

«Чехия, таким образом, является одним из первых государств, которым удалось эвакуировать своих туристов с Филиппин, и первым, способным эвакуировать своих сограждан из города Себу, расположенном на одноименном острове», – отметила Штихова.

Mинистерство иностранных дел Чехии 24 марта также отменило запрет на полеты из Южной Кореи в Чехию, чтобы предоставить своим соотечественникам возможность вернуться на родину.