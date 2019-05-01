В Чехию вернутся личные вещи Эдварда Бенеша

Национальный музей получит из Соединенных Штатов для своей экспозиции ряд вещей, принадлежавших бывшему чехословацкому президенту Эдварду Бенешу и его жене Гане Бенешовой. В среду, 1 мая, в посольстве Чехии в Вашингтоне пройдет торжественная церемония передачи раритетов, в которой примут участие министр культуры Чешской Республики Антонин Станек и директор Национального музея Михал Лукеш.

Об этом сообщила пресс-секретарь Национального музея Кристина Квапилова. Ранее эти предметы принадлежали потомкам Бенеша и хранились у внучатой племянницы президента Ганы Регины Погловой, которая эмигрировала в США в 1986 году.