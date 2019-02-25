В Чехию попало более тонны говядины, которая может быть заражена сальмонеллой

По линии срочного оповещения RASFF польские ветеринары передали своим чешским коллегам информацию, что в Чехию было ввезено 1164 кг говядины, которая может быть заражена сальмонеллой. Около 560 кг говядины из этой поставки было реализовано в Южной Чехии. Еще сотни килограммов были направлены в рестораны в Моравии.

Продукция попала на склад компании Alda Food. Мясо было произведено на том же польском предприятии, что и 700 кг говядины, в которой уже была обнаружена опасная бактерия. Тесты, которые проводила компания Agrofert дали негативный результат.