В Чехию по программе Erasmus приехало учиться более 10 тыс. студентов

Интерес иностранных студентов к краткосрочному обучению в Чешской Республике растет. В рамках программы Erasmus в прошлом учебном году в страну прибыло более 10 тыс. студентов, что почти на 25% больше, чем в 2014 году. Большинство иностранных студентов учатся в Карловом университете и Университете им. Масарика в Брно. Такие данные опубликовал Дом международного сотрудничества, отвечающий за реализацию программы.

По словам Люции Дурцовой из Дома международного сотрудничества, повышенный интерес студентов связан с большим количеством предметов, преподаваемых на иностранном языке и привлекательным географическим положением ЧР. Чаще всего программой Erasmus для обучения в ЧР воспользовались студенты из Испании, Франции и Словакии.