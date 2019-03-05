В Чехию не пустили члена российской делегации

Ирина Ручкина
05-03-2019
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Власти Чешской Республики запретили въезд в страну одному из участников делегации российского министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, который прибыл с визитом в Прагу 4 марта. Об этом сообщило интернет-издание Deník N. По предварительной информации, этот человек является сотрудником российских секретных служб и уже несколько лет находится в списке нежелательных лиц. Представители МИДа Чехии ситуацию комментировать отказались. Российское посольство в Чешской Республике сегодня, по сообщению ТАСС, произошедший инцидент назвало «проявлением враждебности», которое не останется без ответа.

Отказ впустить члена российской делегации на территорию Чешской Республики подтвердили три высокопоставленных источника в госадминистрации и правительстве. По их словам, после паспортного контроля в аэропорту им. Вацлава Гавела в Праге он был вынужден вернуться в Москву.

 
 
 
 
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